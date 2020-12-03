«أراضي دبي»: عرفان بجهود القيادة

المصدر: (دبي - البيان)

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «عندما تحل علينا مناسبة اليوم الوطني كل عام تحملنا الذاكرة لسنوات خلت تمثل عمر دولتنا الحديثة عرفاناً بجهود الصف الأول لقيادة هذا الوطن لاستلهام قيم الإخلاص والحرص على بذل كل جهد مستطاع لتظل رؤاهم منارة تقود خطانا نحو المستقل».

وأشار إلى أن اتباع الإمارات لنهج قيم الإخلاص في العمل يعد السبب الأول وراء نجاحها في تسطير نجاحات استثنائية خلال فترة زمنية قياسية.. لافتاً إلى أنه خلال أقل من قرن أصبحنا نفاخر بريادتنا العلمية والنهضوية والاجتماعية.

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