مدارس حماية تحتفي باليوم الوطني

المصدر: (دبي - البيان)

شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، احتفاء مدارس حماية للتربية والتعليم، بمناسبة اليوم الوطني 49، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والمقدم وداد سيف بن مويزة، مدير مكتب مدارس حماية، والسيد جمال الشيبة، مدير مدرسة حماية للبنين، والطاقم التدريسي والإداري وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

وتقدم اللواء ابن فهد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو أولياء العهود، وإلى أبناء شعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن.

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