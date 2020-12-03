«الجندي» تصدر ملحقاً خاصاً باليوم الوطني الـ49

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان: «49 عاماً من النجاح والتأثير والريادة».

وتحت عنوان: «الإمارات.. درة الحضارة ومنارة الأمل»، قالت «الجندي» في افتتاحية ملحقها: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تحتفل اليوم وحدها بما أنجز أبناؤها طوال العقود الماضية بل يحتفل العالم كله بالإنجاز الفاعل والمؤثر في الحضارة الإنسانية كلها، يحتفل العالم بدرة تاج المنطقة صاحبة اليد البيضاء على الجميع وداعية السلام للجميع».

وتضمن الملحق الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، كلمات بهذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

محاور

ويتألف الملحق من 3 محاور يتناول المحور الأول تحت عنوان «من الصحراء إلى المريخ» بدايات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وباني هذا الصرح العملاق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبناء القوات المسلحة.

وأما المحور الثاني فقد جاء بعنوان «دولة اللامستحيل إلى العالمية» وتطرق إلى رسم ملامح حاضر الإمارات المشرق ومستقبلها الواعد بأيدي أبنائها المخلصين.

وتناول الملحق في محوره الثالث بعنوان «إمارات المستقبل» استكشاف الفضاء، وكيف كرست الدولة مكانتها في نادي الدول الرائدة في هذا المجال.

ويلقي هذا المحور الضوء أيضاً على بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية والتعامل مع جائحة وباء «كورونا» منذ بدايته، حيث احتضنت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ووفرت لهم الرعاية والعلاج.

ويتناول المحور الثالث كذلك معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل وكيف قدمت الإمارات بقرارها السيادي والشجاع بارقة أمل وفرصة حقيقية إلى دول منطقة الشرق الأوسط بأن تنعم بالسلام والاستقرار بعد عقود طويلة من الصراعات والتوترات.

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