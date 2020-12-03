زايد وخليفة أول مواليد اليوم الوطني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، التابع للشرقية المتحدة للخدمات الطبية، في الساعات الأولى من اليوم الوطني 12 مولوداً. حيث استقبل المستشفى المولود الأول في اليوم الوطني لعائلة سعيد علي مالك الشحي، إماراتي، الساعة 00:13 بعد منتصف الليل، وقال والد الطفل: «ها نحن نحتفل باليوم الوطني لإماراتنا الحبيبة وبقدوم مولودنا وقد أسميناه زايد». وأما ثاني مواليد اليوم الوطني فكان لعائلة سعودية إماراتية، والذي ولد الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، وقال والده عبد الله سعد المنهالي: «أسمينا مولودنا خليفة».

وفي دبي استقبل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية، أولى مواليد اليوم الوطني عند الساعة 00.01 صباحاً، حيث شهد المستشفى ولادة طفلة. وقال والداها: «من دواعي فخرنا أن تشارك ابنتنا الصغيرة عيد ميلادها باليوم الوطني لأمتنا. لقد أوجدت دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة تسامح وسلام كل من يعيش هنا، وهذا ما يجعل هذا البلد فريداً وجميلاً».

وقالت الدكتورة آلاء الوحيلي استشارية أمراض النساء والتوليد في المستشفى: «وقت سعيد دائماً عندما نأتي بحياة جديدة إلى العالم.

ولكن في الحقيقة أن هؤلاء الأطفال ولدوا في اليوم الوطني، مما يجعل هذه المناسبة أكثر خصوصية. لكل من الوالدين والفريق في المستشفى. ونتمنى لوالدي وأسر الأطفال حديثي الولادة مستقبلاً سعيداً وصحياً، ونتطلع إلى الاحتفال بالمناسبة معهم كل عام».

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