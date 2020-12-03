محمد الجابر: ذكرى خالدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة المعتمد لدى روسيا الاتحادية: «إن اليوم الوطني مناسبة عظيمة وذكرى خالدة وعزيزة لتأسيس الاتحاد وإرساء دعائمه ونستلهم من خلاله خطى الآباء المؤسسين وإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قوة الاتحاد وفي طريقنا للاستعداد للـ50 نجدد الولاء للقيادة الرشيدة ونعاهدهم على أن تبقى الإمارات بجهود أبنائها وشعبها الكريم في مصاف دول العالم وسلم الحضارة والتقدم، وكما تعلمنا من قادتنا لا مستحيل مع الإصرار والعزيمة والإرادة».

وأضاف: «في هذه الأيام، يحتفل كل فرد على هذه الأرض الطيبة، أرض دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ49، فالفرحة التي تعم البلاد بهذه المناسبة جسدت معاني الفخر والحب والوفاء لتراب هذا الوطن الغالي، هذه هي المسيرة بعد 49 عاماً قدمت فيها دولتنا الحبيبة نموذجاً من الإنجازات والتحديات التي أبهرت بها العالم، وها هي الإمارات اليوم وقد بلغت مرحلة عالية ومتقدمة من النمو والازدهار تضاهي وتتخطى بها أمماً وشعوباً كثيرة متحضرة».

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