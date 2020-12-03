حصة العتيبة: الاتحاد قوة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قالت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة، سفيرة الإمارات العربية المتحدة في المملكة الهولندية: «تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى الـ49 للاتحاد ونحن على أعتاب الاحتفال بالـ50، ذكرى تجسد ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وارتباطنا بقيمنا، هذا الحدث الفريد في تاريخ المنطقة، حيث شهد هذا اليوم الـ2 من ديسمبر أول ميلاد دولة وضعت حجر الأساس لشعار الاتحاد قوة، وانطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من أهم الدول وأقواها اقتصادياً وتأثيراً نفخر بها الآن جميعاً».

وأضافت الدكتورة حصة العتيبة: «أن هذه المناسبة تترجم مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت مضيئة وحافلة بالأحداث والإنجازات وآمال الآباء المؤسسين ورؤيتهم للإمكانات الكامنة في الاتحاد، وما يمكن أن يقدمه أبناء هذا الوطن من إنجازات تلبي طموحات أبناء الإمارات وتعود عليهم وعلى الدولة بالازدهار والتي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث نمت وتشعبت فكرة اتحاد الإمارات الـ7 إلى روح كل مواطن، وامتد الاتحاد من الكيان الكبير للدولة إلى الأفراد والمؤسسات وهو ما أتى بثماره وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول عالمياً في شتى المجالات».

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