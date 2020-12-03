713 حالة شفاء جديدة من «كورونا» بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن شفاء 713 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 156,380 حالة.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم، وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 136,483 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1,285 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 171,434 حالة.

تداعيات

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 580 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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