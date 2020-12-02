جزيرة ياس تحتفي باليوم الوطني بعرض ألعاب نارية

المصدر: أبوظبي- البيان:

احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق عرض مميز للألعاب النارية.

وتواصل جزيرة ياس احتفالاتها طوال الفترة المتبقية من عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني، حيث يكتسي ياس مول بألوان علم الدولة، إلى جانب خصومات تصل إلى 90% خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما سيعرض ياس مول محاولته في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، والذي سيصطبغ بألوان علم الدولة. وسيتم عرض العمل الفني حتى الخامس من ديسمبر.

وجرت إضاءة عدد من وجهات الجزيرة الأخرى بألوان علم الدولة، بما في ذلك فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس في ياس مارينا.

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