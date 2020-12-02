الألعاب النارية تزين سماء الفجيرة احتفالاً باليوم الوطني الـ 49 للإمارات

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي، تصوير زيشان احمد

وسط بهجة وحضور عدد كبير المواطنين والمقيمين وزوار امارة الفجيرة، انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الألعاب النارية على كورنيش الفجيرة، احتفالا باليوم الوطني 49 لدولة الامارات، لتضيء بألوانها المبهجة سماء الإمارة لتعم الفرحة قلوب الحاضرين، الذين تابعوا الفعالية بحماسة لافتة، تجلت فيها أعمق معاني حب الوطن، وتفاعلوا مع العروض المشعة مصفقين مهللين بهذا اليوم السعيد على قلوب الجميع الذي حمل معه مشاعر من الحب والولاء والوفاء لدولة السلام والتسامح والمحبة.



عروض نارية ازدانت بها السماء وخطفت أنفاس الحضور، معربين عن أمنيات قلبية حارة بأن يديم المولى عز وجل على دولة الامارات الأمن والأمان والتقدم والازدهار، حيث اكتظ الكورنيش منذ ساعات المساء الأولى بعدد كبير من الناس متلهفين لمشاهدة احتفالات اليوم الوطني، وذلك وسط تحضيرات واجراءات تنظيمية للمكان.

كما شهدت ايضا منطقة الفقيت بدبا الفجيرة في ملتقى العائلات عروضا للالعاب النارية وسط حضور مئات من الناس القادمين من مختلف امارات الدولة للاستمتاع بالاجواء الطبيعية خلال اجازة اليوم الوطني.

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