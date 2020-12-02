أم القيوين تتزين ابتهاجاً باليوم الوطني 49 والألعاب النارية تبهر الحضور

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تزينت المعالم البارزة والطرق والمنازل بالأعلام والتشكيلات الضوئية المختلفة والصور والشعارات في أم القيوين احتفاءً وبهجةً وفخراً باليوم الوطني ( 49 ) ، في مشهد مبهج ومبهر للناظرين، يعكس فرحة الوطن، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها وفخره بإنجازات الدولة، واعتزازه بعلم الاتحاد، وبالقيادة الرشيدة.

كما زين عدد كبير من المواطنين منازلهم ابتهاجا بتلك المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين ، حيث شهدت حديقة العلم بأم القيوين عند الثامنة مساء اليوم عروضا وتشكيلات متعددة من الالعاب النارية التي أبهرت الحضور والأهالي والزوار وأسرهم الذين توافدوا لمشاهدة تلك العروض ، فاستمتعوا بمشاهدتها ، حيث أضاءت سماء المدينة ألوان متعددة مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار، فتفاعل معها الحضور تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.

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