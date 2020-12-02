"إمارات" تهنئ رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد باليوم الوطني الـ 49

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" والمدير العام وكافة العاملين بالمؤسسة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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