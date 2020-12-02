"إمباور" تنظم حملة تبرع بالدم تزامناً مع "اليوم الوطني" ويوم الشهيد

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق بالعالم، حملة للتبرع بالدم؛ بالتعاون مع «بلود دونرز كيرلا- الإمارات» لصالح مركز دبي للتبرع بالدم وذلك في مستشفى لطيفة.

وتزامنت الحملة مع مناسبتين عزيزتين على قلوب شعب الامارات والمقيمين على ارضها الطيبة، وهما «يوم الشهيد» و«اليوم الوطني 49» وجاءت لترسخ روح التكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع وإعلاء القيم الإنسانية في البذل والعطاء ومساعدة الآخرين، وزيادة الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم، لإنقاذ أرواح المصابين والمرضى والخاضعين للعمليات الجراحية المختلفة.

وشهدت حملة التبرع بالدم، إقبالاً كبيرا من المتبرعين من موظفي المؤسسة وخارجها، والذين أجريت لهم فحوصا طبية مجانية قببل عملية سحب الدم؛ حيث وبلغ عدد المشاركين أكثر من 272متبرع.

وتواصل «إمباور»، تنظيم حملات التبرع بالدم منذ 12 عاما نفذت خلالها أكثر من 22 حملة تبرع بالدم، في مقر الشركة وخارجها، منها حملات بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، وعدد من الحملات الفورية الأخرى لمواجهة النقص في إمدادات الدم؛ وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات منها «هيئة الصحة بدبي».

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، «تنظيم حملات التبرع المستمر يأتي ضمن استراتيجية إمباور لتعزيز دورها المجتمعي؛ حيث نظمت إمباور الكثير من حملات التبرع، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة». موضحا أن المشاركة الواسعة التي تشهدها حملات التبرع بالدم، تعكس رقي القيم الإنسانية النبيلة في البذل والإيثار تأسياً بالمثل العليا التي رسختها القيادة الرشيدة.

وأضاف: "جائحة Covid 19 زادت الضغط على قطاع الصحة، ومن خلال تنظيمنا لهذه الحملة بالتعاون مع الشركاء، دعمنا مركز دبي للتبرع بالدم الذي يساعد المجتمع بدوره. كما يعكس الإقبال الكبير من الموظفين قيمنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع ".

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