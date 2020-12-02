الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب، والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية الى شمالية غربية / 15 - 25، تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.

ويحدث المد الأول عند الساعة 51:13 والمد الثاني عند 04:08 والجزر الأول عند الساعة 13:21 والجزر الثاني عند الساعة 02: 08 وفي بحر عمان يكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:28 والثاني عند الساعة 00:16 والجزر الاول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 06:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 19 85 30

دبــي 31 20 80 30

الشارقة 32 17 85 30

عجمان 32 19 85 30

أم القيوين 31 17 85 30

رأس الخيمة 27 16 85 45

الفجيرة 28 19 70 35

العين 30 17 80 35

ليوا 31 16 90 30

الرويس 27 17 95 20

السلع 27 16 90 30

دلما 27 21 85 50

طنب الكبرى 28 22 80 40

طنب الصغرى 28 22 80 40

أبو موسى 28 23 85 35

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