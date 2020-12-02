إعلان نتائج تطبيق برنامج الكشف المبكر عن المواليد أصحاب الهمم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن نتائج تطبيق برنامج «3 / 12» للكشف المبكر عن المواليد أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي الذي أطلقته المؤسسة شهر أكتوبر 2018 بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية.. وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر كل عام.

وتعمل المؤسسة على استمرارية تقديم كل خدماتها ومواصلة سير العمل في كل القطاعات على الرغم من الوضع الاستثنائي الراهن الذي تمر به البلاد، وكل دول العالم من جراء انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذلك حسب الخطط التشغيلية وتنفيذ برامج الخدمات المطبقة التي تقدمها للمنتفعين من أصحاب الهمم، ومواصلة برامج الرعاية والتأهيل المتنوعة ومنها برنامج 3 / 12 للكشف المبكر عن المواليد أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي وانسيابية العمل وكفاءته في مختلف المواقع الوظيفية، وبمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة على مستوى الإمارة.

وأعلنت المؤسسة أنه تم إجراء الكشف على 14902 من المواليد الجدد الذين تم إدراجهم بالبرنامج من قبل المستشفيات على مستوى إمارة أبوظبي منهم 314 طفلاً العام 2018، و8517 طفلاً العام 2019، إضافة إلى 6071 طفلاً العام 2020، تبين إصابة 95 حالة منهم بإعاقات مختلفة منهم 57 من العائلات المواطنة و38 من عائلات المقيمين.

متابعة

وطوّرت المؤسسة برنامج الربط الإلكتروني مع دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة بهدف متابعة الاضطرابات التي تحدث في الفئة العمرية لكل المواليد في مراحل لاحقة.

ولاسيما خلال خطوات منح الأطفال التطعيمات المدرجة وتعتبر الأداة الأكثر فعالية للسيطرة أو القضاء على العديد من الأمراض المعدية، من يوم الميلاد حتى ست سنوات وتهدف المؤسسة من تلك الخطوة المهمة لاكتشاف وجود أية بوادر لإصابة الطفل باضطراب طيف التوحد، واضطرابات التواصل، وكذلك اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

وأشاد عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالدعم والمساندة التي يحظى بها أصحاب الهمم على مستوى الدولة من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والاهتمام والدعم الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشاء «زايد العليا» وتحقيق طموح ورؤية القيادة ولتحقيق أهداف وآمال منتسبيها من أصحاب الهمم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع، موجهاً الشكر إلى دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة أبوظبي الرقمية على تعاونهما المثمر مع المؤسسة في البرنامج.

وأكد أن المؤسسة تسعى وفق توجيهات وإشراف سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة إلى تحقيق هدفها المنشود في العمل على تمكين ودمج الفئات المشمولة برعايتها من أصحاب الهمم التي تسمح حالاتهم بذلك في المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف تحرص المؤسسة على إطلاق المبادرات والمشاريع الاستباقية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وفق الإطار العام لخطتها الاستراتيجية.

حالات

قالت سدرة المنصوري مدير إدارة خدمات أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن عدد الأطفال الذين تم تطبيق برنامج 3 / 12 للكشف المبكر عن الإعاقة عليهم منذ إطلاقه في أكتوبر من العام 2018 بلغ 14902 مولود من الجنسين منهم 9579 من عائلات المواطنين و5323 من عائلات المقيمين تم رصد 95 حالة بها إعاقات منهم 57 مولوداً مواطناً و38 مولوداً من عائلات المقيمين.

وتم إلحاق 29 حالة بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة، بينما بلغ مجموع الحالات التي تم تقييمها وإصدار تقرير تشخيصي لها في أقسام التقييم الشامل بالمؤسسة 52 حالة.

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