زايد وخليفة أول مواليد اليوم الوطني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل مستشفى دانة الامارات في أبوظبي التابع للشرقية المتحدة للخدمات الطبية، في الساعات الأولى من العيد الوطني ال 49 لدولة الامارات العربية المتحدة 12 مولوداً، وبذلك ارتفع عدد المواليد الى 21 ألفاً و172 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى اليوم الأربعاء 2 ديسمبر منهم 10 آلاف و994 مواليد ذكور و10 آلاف و178 مواليد إناث، وكان إجمالي المواليد المواطنين 11 ألفاً و339 مولوداً، ويشرف على المواليد أكثر من 200 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة.

وقد استقبل المستشفى والذي زين مبناه بعلم الإمارات وأشكال هندسية مضيئة احتفالاً باليوم الوطني، المولود الأول في اليوم الوطني لعائلة سعيد علي مالك الشحي، إماراتي، الساعة 00:13 بعد منتصف الليل، وقال والد الطفل، ها نحن نحتفل باليوم الوطني لإماراتنا الحبيبة وبقدوم مولودنا وقد أسميناه زايد وبلغ وزنه 3.65 كغم، جعله الله من أبناء السعادة.

أما ثاني مواليد اليوم الوطني في مستشفى دانة الامارات في أبوظبي فكانت لعائلة سعودية إماراتية، والذي ولد الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، وقال والده السيد عبدالله سعد المنهالي "لقد أسمينا مولودنا خليفة، وبحسب الأطباء ومدة الحمل فقد كان من المتوقع ولادته في 9 ديسمبر ولكن بمشيئة الله ولد في الساعات الأولى من اليوم الوطني التاسع والأربعين، ول خليفة أربعة إخوة وهم نهيان والوليد وهاجر وسالم وكانوا ينتظرون يوم ولادته والاحتفال به، إن ولادته في هذا الوقت أدخلت الفرحة على العائلة في هذا اليوم العزيز على قلوبنا وسنستذكرها دوماً، جعله الله قرة أعيننا ومن الأبناء الصالحين، ونحمد الله بأنه ووالدته بصحة جيدة، وإن فرحتنا بالمناسبة مضاعفة في هذا اليوم."

وكان المواود الثالث مواليد العيد الوطني في مستشفى دانة الامارات في ابوظبي عند الساعة 2:45 فجراً، حيث استقبل المستشفى ثالث طفلة لعائلة إماراتية بلغ وزنها 2.86 كجم وقال والدها عمر فيصل بو حميد التميمي ، "حمداً لله على نعمه، رزقنا اليوم بأول طفلة لنا وهي ووالدتها في صحة جيدة، ونحمد الله على سلامتهما وقد أسميناها لطيفة، في هذا اليوم تغمرنا الفرحة من كل عام وبقدومها فرحتنا تضاعفت، كل عام ودولتنا الحبيبة بألف خير وأمان.

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