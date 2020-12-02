محمد بن راشد: نواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وحكامها بمناسبة العيد الوطني الـ 49، مستذكرا سموه زايد وراشد وإخوانهما وتضحيات أبناء الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر": "كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني الـ 49.. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس.. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء.. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا.. حفظ الله الإمارات وأهلها".

#محمد_بن_راشد:كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني ال49،نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم،نستذكر تحديات التكوين والتأسيس،نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا،حفظ الله الإمارات وأهلها pic.twitter.com/4wnpQQjTT7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2020

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