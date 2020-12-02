محمد بن زايد في ذكرى اليوم الوطني49: وحدتنا سياجنا وشعبنا ثروتنا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، فخره واعتزازه بما حققته الإمارات خلال العقود الماضية، مشيرا سموه إلى استعداد الإمارات لتعزيز ريادتها وتنافسيتها في العقود المقبلة.

#محمد_بن_زايد: في الیوم الوطني الــ 49 .. نفخر بما حققناه في العقود الماضیة، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة..متطلعين دائماً إلى الأفضل..وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا..رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطناً عظيماً. pic.twitter.com/TtfSZeQ8Ie — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2020

وقال سموه عبر تغريدة على حسابه بتويتر، "في الیوم الوطني الــ 49 .. نفخر بما حققناه في العقود الماضیة، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة.. متطلعين دائماً إلى الأفضل..وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطناً عظيماً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز