شرطة أبوظبي تسعد طفلاً من مواليد الثاني من ديسمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أسعدت شرطة أبوظبي طفلاً عربياً من مواليد الثاني من ديسمبر في مدينة العين بالاحتفال بيوم ميلاده في أجواء مختلفة أدخلت البهجة والسرور في نفسه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان العقيد محمد حمدان المنظري نائب مدير مديرية شرطة العين للشؤون الادارية والعمليات في استقبال الطفل سعيد ووالده سامر سوري الجنسية مقيم في الدولة.

وأوضح نائب مدير مديرية شرطة العين للشؤون الادارية والعمليات أن يوم ميلاد الطفل "سعيد" تزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم فرحتنا جميعاً بإنجازات وطن الخير والعطاء وتمنى للطفل السعادة والتوفيق في حياته المستقبلية.

وأشاد والد الطفل بجهود شرطه ابوظبي في الاهتمام بنشر البهجة والسعادة والطمأنينة والأمان، معرباً عن سعادته وفرحة أبنه بتحقيق أمنيته بالاحتفال بهذه المناسبة مع ضباط وعناصر مديرية شرطة العين.

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