غوغل يحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 49

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل محرك البحث العالمي غوغل باليوم الوطني الإماراتي الـ 49، والذي يوافق اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر بالذكرى الـ 49، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 49 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.

ويمثل اليوم الوطني الـ 49 مناسبة للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققتها منذ إعلان تأسيسها، وتذكر الآباء المؤسسين للاتحاد.

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