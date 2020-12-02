جنات.. أول مولود في يوم الإمارات الوطني الـ 49

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد دقائق من منتصف الليل وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولدت معجزة في مستشفى بارين الدولي - المنشأة الرائدة للرعاية الصحية في مدينة محمد بن زايد، بأبو ظبي.

في تمام الساعة 12:10 ليلا من يوم 2 ديسمبر 2020، وُلدت طفلة مصرية اسمها جنات خليفة بوزن 2.39 كجم، وهي أول طفل يولد بينما تحتفل الأمة بأكملها باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الطفلة جنات هي المولود الثاني للسيد والسيدة خليفة المصريين المقيمين في أبو ظبي.

"اليوم لحظة لا تُنسى لعائلتنا. نحن سعداء للغاية أن الطفلة جنات تشارك عيد ميلادها مع اليوم الوطني لأمتنا العظيمة. قال السيد أحمد خليفة ، الأب الفخور "إنه احتفال مزدوج بالنسبة لنا من هذا العام فصاعدًا". "نشكر الدكتورة هالة والدكتور إمبابي والفريق الطبي في مستشفى بارين الدولي على عملهم الجاد وتفانيهم في تقديم هديتنا الثمينة بأمان".

الدكتورة هالة السيد علي حسن، أخصائية - أمراض النساء والتوليد ، والدكتور محمد إمبابي، أخصائي - طب الأطفال، بمستشفى بارين الدولي، اشتراكا في إجراء عملية الولادة القيصرية بنجاح في هذه المناسبة الخاصة والتأكد من صحة وسلامة السيدة بسمة.

وقالت الدكتورة هالة: "إنه لشرف دائم أن تحضر طفلاً إلى هذا العالم، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو إنجاب الطفل الأول في اليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "نرسل أطيب تمنياتنا للعائلة ونتمنى لهم الصحة والسعادة بولادة طفلهم".

كما قال الدكتور إمبابي "تفخر عائلة مستشفى بارين بأن تكون جزءًا من هذه اللحظة السعيدة. نتمنى للطفلة جنات وأسرتها مستقبلاً مزدهرًا وصحيًا".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز