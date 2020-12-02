محمد بن راشد: دام عزك دولتي بالاتحاد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قصيدة جديدة لسموه بعنوان «عيد وطن»، حفلت بمعاني الفخر بأمجاد الوطن والاعتزاز باتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت تحوز مكانة رفيعة بين كافة الدول والشعوب، لأنها كما ذكر سموه في هذه الرائعة الجديدة، التي تأتي بينما تحتفل دولة الإمارات بمناسبة عزيزة هي اليوم الوطني الـ 49، عنوان للكرامة والعلم والتفوق في كافة الميادين، ولأنّ قائداً عظيماً هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقود دفة مشوارها في منازل ومجالات العلى والأمجاد، بحنكة وقوة وعزيمة، خصوصاً وأن بوخالد، كما ذكر فارس العرب في القصيدة، صاحب مبادئ ثابتة ورجل دولة وسياسي متميز مسكون بحب الوطن والحرص على حمايته ورعاية أبنائه كافة ومواصلة مشوار التقدم والنماء.

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أبيات رائعته مهنئاً أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعيد الوطن «اليوم الوطني» الذي وصفه بأغلى الأعياد.

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