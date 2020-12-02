أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال ديسمبر

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، حيث يعد شهر ديسمبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير منه، وتحديداً في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخياً شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3 - 6 درجات عن شهر نوفمبر.

كما تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18.0 و21.6 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و22 و27 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و17 درجة مئوية.

كما تشير الإحصائيات إلى أن أعلى درجة حرارة 37 سجلت في سويحان عام 2016 وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2004 وبلغت -0.7 درجة مئوية.

وسجلت 2014 أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب حيث كان عدد تكرار مرات حدوث الضباب 20 يوماً علاوة على 5 أيام ضباب خفيف، كما سجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر في 2006 وكانت 208.4 ملم على ضدنا.

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