وزير الإعلام البحريني: إنجازات الإمارات ومبادراتها الرائدة أكسبتها تقدير ‏العالم

المصدر: المنامة - وام

أشاد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني بالشراكة ‏الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما ‏تشهده من تقدم ونماء على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏والإعلامية، وتميزها على الدوام كأنموذج في الأخوة والحرص المشترك على صون الأمن ‏القومي العربي، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات.‏

وقال إن دولة الإمارات وهي تحتفي بيومها الوطني التاسع والأربعين من حقها ‏أن تزهو بنجاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية والعلمية الاستثنائية، التي فاقت ‏التوقعات والطموحات وعانقت الفضاء بإطلاق «مسبار الأمل» كأول مهمة عربية ‏وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ، وتشغيل محطة «براكة» لإنتاج الطاقة النووية ‏السلمية، وغيرها من المبادرات الرائدة في دعم التقدم العلمي والتكنولوجي وخدمة ‏البشرية، وتقديم مساعداتها الإنسانية للشعوب الأقل نمواً، والتي أكسبتها تقدير ‏العالم.‏

وأشار الرميحي بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة.. إلى اعتزاز مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى ‏آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وفخر الأمتين العربية والإسلامية بالمسيرة الإماراتية ‏الاتحادية والتنموية المباركة التي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد ‏بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وتواصلت على طريق التقدم والازدهار بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.‏

وأكد وزير الإعلام البحريني مواصلة الشراكة البحرينية الإماراتية الأخوية ‏في دعم الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتنسيق مع الأشقاء في ‏المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتوحيد الصف العربي والإسلامي في ‏مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، والتصدي لخطابات ‏الكراهية والتطرف والإرهاب، فضلاً عن متابعة جهودهما المشتركة وتضامنهما الإنساني ‏في دعم البحوث العلمية الدولية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، في سياق سياستهما ‏الحكيمة والمعتدلة من أجل خير وأمان ورخاء وسعادة الإنسانية.‏

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