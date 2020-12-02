شرطة أبوظبي تزيّن دورياتها بشعار الاحتفال باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

زيّنت شرطة أبوظبي دورياتها المرورية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بشعار الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين «روح الاتحاد» من خلال وضع الشعار «الشفاف» على الزجاج الخلفي للمركبات.

وأوضحت أن تزيين الدوريات المرورية يأتي في إطار الاحتفالات بمرور 49 عاماً على اتحاد الإمارات، وفرحة منتسبي الشرطة واعتزازهم بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة وضعت الدولة في مصاف الدول الأكثر تطوراً في معدلات النماء والرخاء والاستقرار ليصبح شعبها أسعد شعب في العالم.

كما ثمّنت شرطة أبوظبي اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المستمر بالارتقاء بمسيرة التطوير التي تشهدها الدولة بمختلف مجالاتها مجددة العهد والولاء على مواصلة الجهود في تعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في وطن الخير والعطاء.

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