مجلة «الجندي»: وطننا في أوج تقدمه

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 563 لشهر ديسمبر 2020.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الوطن يحتفل بيومه التاسع والأربعين»، حيث أكدت أن اليوم الوطني الـ49 يأتي هذا العام، والإمارات في أوج تقدمها ورقيها، بعد أن أصبح المركز الأول قرين اسمها في مجالات التنمية المختلفة بشهادة الهيئات والمؤسسات الإقليمية الكبرى وذات المصداقية.

تجربة

وقالت «الجندي»: إننا اليوم ونحن نسترجع ما تم إنجازه خلال 49 عاماً من الزمن، نؤكد أن ما تم إنجازه يعد تجربة وحدوية رائدة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً، فقد شهدت دولتنا نهضة تعليمية وثقافية وعمرانية، مثلما شهدت طفرة اقتصادية تمثلت في ارتفاع مستوى معيشة الفرد إلى نسب غير مسبوقة في أكثر دول العالم تطوراً وتقدماً.

وتناول العدد الجديد الصادر باللغتين العربية والإنجليزية بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلّقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.

ملف

وتحت عنوان «الصواريخ الباليستية.. نذر سباق تسلح نووي جديد»، خصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر ديسمبر 2020 للحديث عن الصواريخ الباليستية، وأفردت مساحات مهمة لإلقاء الضوء على هذه الأسلحة وبدايات تصنيعها، والمكونات الأساسية لها، ومراحل إطلاقها، وأبرز أنواعها، وتوضيح نظم الدفاع الجوي المضادة لها، وكذلك معوقات التوصل لاتفاق بين واشنطن وموسكو وبكين حول معاهدة جديدة لضبط الأسلحة النووية الاستراتيجية، وفي القلب منها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وفي باب «لقاء العدد»، التقت «الجندي» الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حيث تحدث عن المستكشف الإماراتي «راشد» الذي يُعد أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر.

وقال الدكتور حمد المرزوقي إن المهمة تأتي تأكيداً لريادة الدولة العلمية في علوم وأبحاث الفضاء، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الفضائية في الإمارات إقليمياً وعالمياً.

دراسة

أعدت مجلة «الجندي» دراسة بعنوان: «منصة قيادة المعارك المشتركة.. حل من الجيل القادم للقيادة التكتيكية والتحكم»، كما نشرت دراسة بعنوان: «مفهوم العمليات المتكامل.. تحول عسكري في الاستراتيجية العسكرية البريطانية» ودراسة ثالثة بعنوان: «شبكات الجيل الخامس والقوات المسلحة.. فرص وتحديات».

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

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