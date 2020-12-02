اقتصاديون: الإمارات تسير للمستقبل بإنجازات غير مسبوقة

المصدر: متابعة - القسم الاقتصادي

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية في الدولة، أن الثاني من ديسمبر هو مناسبة وطنية خالدة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، وأن اليوم الوطني يمثل مناسبة خالدة في وجداننا وذاكرتنا، فهي تعيد إلى أذهاننا صور الاتحاد الذي قدم للعالم نموذجاً متفرداً في النهضة والعطاء والوحدة لبناء مجتمع حر كريم ومستقبل مشرق استناداً إلى قيم العدل والتسامح والاحترام والتآخي، التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنمضي قدماً في مسيرة البناء والتقدم مسلحين بالعزيمة والإصرار على الوصول بدولتنا إلى المراكز الأولى عالمياً على المستويات كافة، معتبرين أن الدولة تمضي نحو المستقبل بإنجازات استثنائية غير مسبوقة.

بهجة

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان ــ في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 -: «في هذا اليوم الأغر، والبهجة تملأ نفوسنا، والسرور يغمر قلوبنا، نتذكر مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أنجز حلم الوحدة على يديه وبتوفر الإرادة السياسية والرؤية الصائبة لإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، لتمثل دولتنا الوحدوية الاستثناء في التاريخ العربي المعاصر باعتبارها الحالة الأنجح والنموذج الأكثر تماسكاً وتجانساً واستقراراً».

وفاء

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، إن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية خالدة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، نحتفي فيها بالإنجازات الريادية التي حققتها الدولة على مدار 49 عاماً منذ قيام الاتحاد، في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والجهود الدؤوبة لأبناء وبنات الإمارات من أجل بناء دولة تتصدر المراتب العالمية.

وأكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، أنه في هذا اليوم الوطني المجيد، تتجسد معاني وقيم الاتحاد، حيث يجدد أبناء الإمارات عهد الوفاء والالتزام بمواصلة دورهم لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

إنجازات

وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها نحو المستقبل بإنجازات غير مسبوقة، وهي تحتفل بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد من أبرزها إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، وتشغيل المحطة الأولى من محطات مفاعل براكة للطاقة النووية، تحقيقاً لرؤيتها في إنشاء برنامج سلمي للطاقة النووية، فيما واصلت نسقها التصاعدي لتحتل مراكز متقدمة عالمياً في تقارير التنافسية العالمية.

وأوضح أن إمارة الفجيرة تمضي بخطى متأنية وخطط مدروسة لتحقيق التميز والريادة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية كافة مواكبة لمنظومة دولة الاتحاد، مشيراً إلى أن الفجيرة شهدت تطورات تنموية لافتة وكبيرة، خلال السنوات الماضية عبر مجموعة من الإنجازات النوعية التي تتكامل مع الازدهار الذي تشهده الدولة، ما أهلّها لأن تحتل مكانة ريادية على المستويين المحلي والعالمي لاسيما في مجال تزويد السفن بالوقود وتخزين وتكرير وتصدير النفط، وأصبحت بموقعها الجغرافي المتميز مقصداً مهماً للاستثمار في جميع المجالات الصناعية والتجارية، ووجهة مفضلة للسياحة الداخلية والخارجية.

نموذج

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نستذكر اليوم الوطني لدولة الإمارات بفخر واعتزاز المكتسبات الاستثنائية التي حققتها دولتنا خلال أقل من خمسة عقود، وتتعزز ثقتنا بالمستقبل في ظل استعداداتنا للخمسين عاماً المقبلة، مدفوعين بطموحات تعانق السماء وبسواعد الكفاءات الوطنية الوفية لإرث الآباء المؤسسين، رحمهم الله، والملتزمة بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لتصميم إمارات المستقبل، ولا يسعنا في اليوم الوطني التاسع والأربعين سوى أن نهنئ دولة الإمارات قيادةً وشعباً، مجددين عهدنا على العمل بروح الاتحاد لتوجيه الطاقات الخلاقة في دفع مسيرة بناء الوطن المتحد تحت راية المجد والعزة والفخر».

مجد

وقال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي - مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «يحل علينا اليوم الوطني كل عام، وقد اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة، المزيد من القوة والمجد، بفضل رؤى قيادته الرشيدة، وحرص المخلصين من أبنائه على ترجمتها واقعاً في حياتهم. إنه النهج الذي ارتضاه الآباء المؤسسون منذ الإعلان عن قيام الوحدة، وجمع شمل أبنائه تحت راية واحدة».

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول: بحلول اليوم الوطني كل عام، تعمّ البهجة أرجاء الوطن، فالكل فيه يؤمن بحقيقة ثابتة، وهي أن وحدتنا تعدّ أساس ازدهارنا، ومصدر إلهامنا لتسطير المزيد من الإنجازات لتظل الإمارات العربية المتحدة عزيزة بأبنائها، ورائدة بين نظيراتها من الدول على مستوى العالم.

رؤية

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يُمثل اليوم الوطني التاسع والأربعون نقطة فاصلة في تاريخ دولتنا كونه يعكس إرثاً عريقاً لنصف قرن من الإنجاز الذي ارتبط برؤية حكيمة لقيادة رشيدة وشعب طموح، ويُقدم رسالة للإنسانية تحفل بقيم الاتحاد والتنوع واحترام الآخر، الأمر الذي يتطلب منا أن نسعى انطلاقاً من هذه اللحظة ولخمسين سنة قادمة كي نرسخ ريادة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز والإبداع في جميع المجالات.

ازدهار

وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن اتحاد دولة الإمارات شكّل نموذجاً يحتذى بين الأمم، وكان بمثابة نقطة انطلاق لمسيرة زاخرة بالإنجازات، خطّ سطورها الأولى الآباء المؤسسون، برؤيتهم للمستقبل، وحكمتهم التي نستمد منها مشاعر الفخر والعزة، بما تنعم به دولتنا من تقدم وازدهار.

مشيراً إلى أن احتفالنا اليوم بالذكرى الـ 49 للاتحاد الميمون، نستذكر خلاله جهود الرعيل الأول، لنجسد تلاحمنا خلف قيادتنا الرشيدة، ونسترشد برؤيتها للحفاظ على منجزاتنا والبناء عليها لخلق مستقبل مشرق يواكب تطلعات وطموحات شعب الإمارات.

صدارة

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الاحتفال باليوم الوطني، إنما هو احتفال بالإنجازات التي تتحقق خلال عام، لتضاف إلى إنجازات تحققت على مدار 49 عاماً، فيبدو الهرم المتصاعد كأنه يحاكي عنان السماء، بصدارة في مجالات حيوية وإنجازات سياسية وعلمية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، احتفال بكل جهد قُدم خلال عام، وحافز وتشجيع لكل جهد سوف يقدم خلال العام المقبل.

سباق مع الزمن

وقال عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وإلى سمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

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