«المركزي» يؤكد الالتزام بتعزيز نمو القطاع المالي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التزام المصرف المركزي بمواصلة حماية وتعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي تحمل شعار الاستعداد للأعوام الـ50 المقبلة.

وسلط معاليه - في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي مع موظفي المصرف المركزي بمناسبة اليوم الوطني - الضوء على المرونة التي تميّز بها المصرف المركزي في تعامله مع آثار جائحة (كوفيد 19) وقدّم الشكر إلى كافة الموظفين على ما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال الأوقات الصعبة وغير المسبوقة التي شهدها العالم منذ مطلع السنة الجارية.

وتناول معاليه الدور المحوري للمصرف المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتطرّق إلى أهمية تعزيز التحوّل الرقمي في هذا القطاع بما ينسجم مع الرؤية التي وضعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي أهمية تحديد التوجّه الاستراتيجي للمصرف المركزي تمهيداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة العام المقبل، والذي يرتكز بشكل أساسي على النمو والابتكار مدعومين بالتحوّل الرقمي واللوائح التنظيمية المتطوّرة والرقابة الحصيفة.

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