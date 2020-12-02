جمارك دبي: مناسبة عظيمة تجسّد مسيرة رائدة

المصدر: دبي - البيان

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، إن اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة عظيمة تجسد مسيرة رائدة من التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة، التي انطلقت على يد الآباء المؤسسين الذين نجحوا بتعاضدهم في إرساء بنيان الدولة لتصبح الإمارات اليوم في مصاف أرقى البلدان المتقدمة، وبهذه المناسبة العظيمة لليوم الوطني الـ 49 لدولتنا الفتية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام قيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأكد مصبح أن الإرث الذي يقوم عليه تاريخ دولة الإمارات من قيم التعايش، والتسامح، واحترام الآخر، قيم ممتدة بتاريخ هذا الوطن، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم التاريخي كل عام، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكن قادتها خلال فترة وجيزة من تحقيق التقدم والرخاء، حيث أكدت الإنجازات الإماراتية خلال عام 2020.

وتتوج جمارك دبي مسيرتها الحافلة بالإنجازات منذ تأسيس دولة الإمارات وصولاً إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 للدولة، حيث كان للدائرة دور كبير في دعم ازدهار التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي طوال هذه السنوات، وشهدت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً كبيراً وتضاعفت قيمتها نحو عشرة مرات بين العام 2000 والعام 2019 مرتفعة من 143 مليار درهم في العام 2000 لتصل في العام 2019 إلى 1.371 تريليون درهم فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام 2020 نحو 551 مليار درهم.

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