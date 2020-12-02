«سيدات أعمال دبي»: اليوم الوطني يزيدنا فخراً

المصدر: دبي- البيان

قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إن الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات هذا العام، يزيد النفس فخراً نظراً لما حققته دولتنا من انجازات على سلم النهضة المستمرة والتنمية المستدامة، حتى حجزت لنا موقعاً متقدماً وسط الأمم والشعوب، ليغدو أبناء زايد اليوم محل ترحاب وإعجاب العالم أجمع.

وقالت في كلمة بهذه المناسبة إن هذه المناسبة الوطنية الغالية رسخت دعائم اتحادنا الشامخ وغدت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً لكثير من دول المنطقة والعالم، تواكب متطلبات الحداثة وروح العصر وتؤمن بقدرات أبنائها في التميز وتحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً، بفضل روح التلاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة.

وأضافت أنه بفضل الاتحاد حققت المرأة الإماراتية مكانة مرموقة في كافة المجالات عموماً وفي قطاع الأعمال على وجه الخصوص فكانت لها بصماتها الرائدة على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة الدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة في الدولة والتي توفر لها مناخاً اقتصادياً داعماً لتطورها.

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