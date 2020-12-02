«سياحة أبوظبي» تنظم سلسلة فعاليات استثنائية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن سلسلة الفعاليات المقررة للاحتفال باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل ثلاثة عروض للألعاب النارية في جزيرة الريم ومنطقتي الكورنيش والوثبة، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر.

ولضمان صحة وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي، وتماشياً مع الجهود الرائدة التي تقودها العاصمة في تطبيق عدد من التدابير الوقائية الصارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19، سوف يتمكن المواطنون والمقيمون من الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش في تمام الساعة 9:25 من مساء يوم الأربعاء 2 ديسمبر، عبر بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تتقدّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من دولة الإمارات قيادةً ومواطنين ومقيمين بأحر التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ49. نتطلّع إلى مزيد من الرخاء والازدهار لوطننا الحبيب. وفي هذه الذكرى المتميزة، نجدد عهدنا بالمحافظة على تنوع ووحدة مجتمعنا وريادة أمتنا في مختلف المجالات، كنموذج حقيقي للتلاحم بين الشعوب وقادتها».

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