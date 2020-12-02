مسؤولون: الإمارات باتحادها أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والتميز

المصدر: متابعة - البيان ووام

أكد مسؤولون أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتحادها أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة، وأن الثاني من ديسمبر يوم عظيم في إمارات الخير والعطاء والمنطقة بأسرها، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة.

وأكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.. أن الذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، مناسبة وطنية لمسيرة الاتحاد الشامخة، غرسها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون.

وقال معاليه: إن مسيرة الاتحاد التي تشهدها الدولة كانت الهدف الأسمى للقائد المؤسس بتوحيد دولة الإمارات، وتحقيق النمو الازدهار والتقدم والرقي لشعبها.

وأضاف: «إننا نفتخر بما حققته قيادتنا الرشيدة في سبيل بناء وطن متماسك أساسه تمكين الإنسان، حيث ينعم كل من يعيش على أرض الدولة بحياة كريمة يسودها التعايش الإنساني والتسامح».

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن احتفالنا باليوم الوطني يأتي هذا العام ونحن على أعتاب اليوبيل الذهبي من عمر دولتنا التي تمكنت من تحقيق إنجازات تنموية كبيرة، لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون، الذين وقفوا بجانب الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» عند تأسيس الدولة والإعلان عن قيامها في الثاني من ديسمبر 1971، حين اجتمعت إرادتهم على الوحدة في يوم مجيد أرسيت فيه دعائم مشروع وطني خالص وتجربة حضارية لا مثيل لها، جوهرها هوية وطنية وتقاليد أصيلة، وعملوا بإخلاص من أجل بناء وطن عزيز ينعم فيه شعبه بالأمن والازدهار.

جهود

وقال المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن احتفالنا اليوم يقتضي لفتة إجلال وتقدير للجهود الجليلة والرؤية الثاقبة للباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسساً متينة قام عليها اتحاد إماراتنا، وتسير عليها بكل ثبات وبخطى حثيثة قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: «إننا في الإمارات إذ نحتفل في يومنا الوطني بإنجازات أذهلت العالم وغيرت المعادلات وجسدت ريادة الإمارات قيادة ومجتمعاً ودولة، فإننا نفرح أيضاً بقرب الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الاتحاد في 2021، كما يغمرنا الفخر والاعتزاز كذلك بأن قيادتنا الرشيدة استعدت وأسست لخمسين سنة أخرى من عمر الاتحاد».

ملحمة

وقال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، تحتفل دولة الإمارات اليوم، بمناسبة وطنية عزيزة على كل أبناء الوطن وهي اليوم الوطني التاسع والأربعون، وهي المناسبة التي يكون فيها الاحتفال دائماً بملحمة وطنية رائدة عنوانها العمل والإنجاز والطموح وتحدي المستحيل، بدأت منذ الثاني من ديسمبر من عام 1971، وترسخت خلال السنوات الماضية، واستطاعت معها الإمارات أن تعزز مكانتها بين الأمم والشعوب المتقدمة.

بدوره، قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: نحتفل هذه الأيام بإنجاز ومكتسبات 49 عاما من عمر الاتحاد الذي أرساه ورسخ قيمه في نفوسنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، ونجني اليوم ثمار غرسهم تطوراً وازدهاراً وتقدماً لافتاً في شتى المجالات بفضل الله وتوفيقه ورؤية قيادتنا الرشيدة التي رعت الاتحاد وبمبادرات خلاقة ورؤى عميقة تستشرف المستقبل.

من جانبه قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن اليوم الوطني هو لوحة وطنية شامخة يجسدها شعب دولة الإمارات كل عام في الثاني من ديسمبر، ضارباً أروع الأمثلة في التلاحم والتعاضد بين شعب وقيادة رشيدة.

وتقدم معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين، وهي مناسبة نستذكر فيها مآثر الآباء المؤسسين ودورهم القيادي في تأسيس كيان الاتحاد الخالد بإذن الله.

وأفاد بأن الإمارات وهي تستعد العام المقبل للاحتفال بمرور خمسين عاماً على قيامها تخطو بثبات نحو المستقبل وتستشرفه بمشاريع حضارية استثنائية لتحقق لها المكانة السامية واللائقة على المستوى العالمي.

ريادة

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتحادها أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة، لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين آمنوا بفكرة الاتحاد وتعاضدوا من أجل تحقيق هذا الحلم بالتركيز على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات الذين واصلوا على نهج القائد المؤسس مسيرة الخير والعطاء والتقدم.

عرفان

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر يوم عظيم في إمارات الخير والعطاء والمنطقة بأسرها، يوم عرفان وتقدير شعب الإمارات العريق لجهود الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأضاف في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: على نهج القائد المؤسس أكمل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، المسيرة حتى تبوأت الإمارات مكانة مرموقة عالمياً.

وقال معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة: إن الثاني من ديسمبر مناسبة عظيمة نستحضر فيها مسيرة الخير والعطاء التي وضع قواعدها الوالد القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، الذين وهبوا حياتهم لوضع اللبنات الأساس لدولة اتحادية نفاخر اليوم بها بين الأمم.

كما أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن اليوم الوطني التاسع والأربعين لتأسيس دولة الإمارات هو فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، وبمسيرة النجاح التي تواصلها القيادة الرشيدة في كافة المجالات.

ولاء

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن اليوم الوطني فرصة لإظهار أسمى القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها الدولة وإبراز قيم الولاء والانتماء للقيادة والوطن وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.

وقال المرر: «في اليوم الوطني الـ 49 نستذكر فيه تأسيس دولتنا على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه شيوخ الإمارات الذين اتحدوا على كلمة الحق ورفعوا راية الاتحاد، لتنطلق مسيرة جديدة مكللة بالنجاحات والإنجازات إلى أن أصبحت مصدر فخر للأجيال».

وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها مولد أمة قامت على الاتحاد وانطلقت في رحلة لتحقيق التميز والإنجاز والمساهمة في مسيرة الحضارة البشرية».

وبهذه المناسبة قال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «أتقدم باسمي وباسم إدارة وموظفي الهيئة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وإلى كافة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها المعطاءة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين، هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً، والراسخة في نفوس أبناء الدولة كونها تعتبر ميلاد وطن وميلاد شعب لا يرضى بغير التميز في ظل قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل إسعاده وتحقيق رفاهيته».

بدوره، قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «يشكل اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة نحتفي بها في إرثنا والإنجازات التي حققتها دولتنا بفضل رؤية باني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، والتي أسهمت في إرساء أسس دولة عصرية متقدمة صنعت بسواعد مؤسسيها حاضراً مشرق لأبنائها، وصاغت بأفكار شبابها مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.

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