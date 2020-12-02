راشد بن حميد: دولتنا عنوان الأصالة

المصدر: عجمان - البيان

‏أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أننا نحتفل بيومنا الوطني الذي يروي قصة اتحادنا الشامخ ويعبر عن هويتنا الوطنية وإرثنا الضارب في أعماق التاريخ، موضحاً أن دولتنا تؤكد للعالم بأجمعه أنها عنوان الأصالة والعراقة ‏وموطن للعيش الكريم.

‏وأضاف: «إننا نفخر بمسيرة دولتنا الرائدة والتي استطاعت أن تخط بأحرف من نور إنجازاتها المتلاحقة في صفحات التاريخ المشرق فدونت أروع النماذج في كافة المجالات، ‏فهي الدولة التي بنيت على القوة والاتحاد حين اجتمع قادة عظماء وفكروا في بناء اتحاد شامخ يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة ‏فوضعوا الخطط لنعيش اليوم حاضراً مشرقاً، ونعمل معاً في ظل قيادة حكيمة ‏سارت على ذات النهج وقطعت العهد أن تعمل لرفعه الوطن وأن تمضي نحو مستقبل أفضل للجميع».

وتابع: «نتذكر في هذا اليوم والدنا المغفور له بإذن الله المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استطاع أن يجعل الاتحاد منارة للمجد والعز وأن تصبح نموذجاً عالمياً لدولة عرفت كيف تشق من الصحراء جناناً، وكيف تصنع من أبنائها الرواد والمبدعين والمبتكرين، وسبق برؤيته عصره وحلم بالأفضل وسعى جاهداً لتمكين الطاقات ‏وتسليح الموارد بالعلم والعمل والمعرفة».‏

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