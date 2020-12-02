صقر غباش: مسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن اليوم الوطني يأتي وقد اكتملت لدولة الإمارات، في يومها الـ 49، مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مسيرة بدأت بقيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين، واستمرت في ظل القيادة الرشيدة التي حملت الراية من بعدهم.

وأضاف معاليه - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 -: «في هذه المناسبة الغالية علي قلوبنا، نجدد العهد والوعد نحن، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلي شعب الإمارات بكل فئاته، على أن نظل جميعاً على قلب رجل واحد محبة وإخلاصاً لوطن أعطى ويعطي، ولقيادة سخرت كل حياتها لهذا الوطن، وللمواطن الذي يقف خلف قيادته مرتبطاً بها برباط متين من المحبة والإخلاص، كما نرفع، في هذه الأيام الغالية علينا جميعاً، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

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