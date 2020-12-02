يوسف الشيباني: احتفاء بمكاسب الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكد يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء أن الاحتفال باليوم الوطني للإمارات احتفاء بالقيم الإنسانية النبيلة التي رسختها الإمارات وحولتها إلى نموذج استثنائي في جوانب التنمية المختلفة من خلال ما حققته من إنجازات علمية واقتصادية واجتماعية مثّلت إضافة حقيقية استطاعت خلالها السير بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها والعالم.

وقال الشيباني: «في هذا اليوم اجتمعت إرادة الشعب في إمارات الدولة السبع بقيادة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وحكام الإمارات على توحيد الوطن ومقدراته لتبدأ رحلة الإنجازات التي لم تتوقف ليرتفع علم الإمارات خفاقاً في كل المحافل الدولية ولتصبح دولتنا يشار إليها بالبنان وحلماً لكل شعوب الأرض المتطلعة نحو السلام والتسامح والتطور.

وأضاف المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «نحن مستعدون للأعوام الخمسين المقبلة. يملأنا الأمل والطموح لتحقيق مزيد من الإنجازات لوطننا الغالي».

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