«دار البر»: إنجازات حضارية متواصلة

المصدر: (دبي - البيان)

قال المهندس خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية «دار البر» إن الإمارات تحتفل مع أبنائها في (اليوم الوطني الـ «49») بإنجازاتها الحضارية المتواصلة والمتراكمة، خلال العقود الماضية، وتحتفي بمكتسباتها التنموية المتسارعة، وتعقد العزم والعهد على مواصلة العمل ومضاعفة الجهود والحصاد في خدمة الوطن وتقدمه والارتقاء به، وتجدد البيعة والولاء لقيادتها الرشيدة، فيما نرسخ الهوية والانتماء للدولة ولهذا الوطن العزيز، المحفوف بقلوبنا جميعاً وأرواحنا.

ورأى المزروعي أن اليوم الوطني في دولة الإمارات هو محطة استراتيجية سنوية لدراسة ما تحقق من إنجازات وتنمية، وقياس ما وصلنا إليه في هذا الوطن على سلم ودرجات التنمية والاستدامة والتقدم العلمي والحضاري الشامل، في ظل نهج وفلسفة دولتنا، ورؤية وتوجيهات قيادتنا.

من جانبه، قال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي للجمعية: إن «اليوم الوطني» يجسد الشخصية الوطنية الفاعلة لأبناء دولة الإمارات، ويعكس روح الإمارات الحية فيهم، ويشكل فرصة متجددة للوفاء لهذا الوطن الطيب، وترسيخ الانتماء له وتعزيز الولاء لقيادته الرشيدة، مؤكداً: «نحن على العهد باقون في خدمة الإمارات وحاضرها ومستقبلها».

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