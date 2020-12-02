ضاحي خلفان: مسيرة زايد تمضي بكل ثقة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أنَّ مسيرةَ زايد الاتحاديةِ المباركةِ تمضي قُدُماً بكلِّ ثقةٍ إلى الأمامِ في ظلِّ القيادةِ الرَّشيدةِ لدولتِنا الأبية.

وقال معاليه: نَحْتَفِلُ هذا العام باليومِ الوطنيِّ التَّاسعِ والأربعينَ في ظروفٍ صعبةٍ للغايةِ، حيثُ يعاني العالمُ أجمع من جائحةٍ وبائيةٍ خطيرةٍ، ولكنْ الإماراتِ وللهِ الحمدُ والمنّةُ كانتْ من الدولِ القلائلِ التي واجهتْ هذه الجائحةَ بكثيرٍ من الثقةٍ في اللهِ ثم في قدراتِ الدولةِ وقياداتِها ورجالِها ونسائها، وشبابِها الذينَ أظهروا قدرةً فائقةً في إدارةِ الأزمةِ، كان لقيادتُنا دور مهم حينما أعلنَ سيدي صاحبُ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقواتِ المسلحةِ، بأنَّ الغذاءَ والدَّواءَ خلالَ هذه الجائحةِ (خطٌ أحمرُ) قائلاً (لا تشيلونَ هم)؛ كمْ كانَ لهذهِ العبارةِ من تأثيرٍ في طمأنةِ المجتمعِ، واستمرارِ الحياةِ بشكلٍ أنهى كثيراً من عملياتِ التوقفاتِ المؤقتةِ التي فرضتها الجائحةُ.

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