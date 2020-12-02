ميثاء الشامسي: المناسبة فخر بالأمجاد

المصدر: (أبوظبي - وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن الاحتفال بالثاني من ديسمبر فخر أمجاد الإمارات هو احتفاء بنهضة مباركة أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتواصل المسيرة قيادة رشيدة.

وأضافت معاليها في كلمة بهذه المناسبة: «تتوالى السنوات والمناسبات ويبقى عيدنا التاسع والأربعون عيداً وطنياً مميزاً بكل تفاصيله، فهو يجسد في قلوبنا الولاء والانتماء، ويعزز وفاءنا لكل من ساهم في بنائه واستقراره، وعلى رأسهم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مؤسسو دولة الاتحاد».

وقالت الشامسي: «ما زالت مسيرة وطننا حافلة بالإنجازات، وتحقيق التطلعات، ومواجهة التحديات، تحت لواء قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

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