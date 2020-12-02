أحمد الصايغ: فخر واعتزاز بغرس الاتحاد

المصدر: (أبوظبي - وام)

قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: إن احتفالنا باليوم الوطني هذا العام تحت شعار «غرس الاتحاد»، يبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بغرس الآباء المؤسسين وبمسيرة العطاء والتنمية الشاملة والمستدامة، وبالإنجازات التي تحققت نتيجة رؤية مستقبلية وتخطيط سليم ومتابعة مستمرة لتحقيق المؤشرات الوطنية في جميع القطاعات بما فيها القطاع المالي.

وأضاف معاليه: «أتشرف باسمي وباسم إدارة وموظفي سوق أبوظبي العالمي، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة»حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي»رعاه الله«، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين، هذه الذكرى الراسخة في نفوسنا جميعاً والتي تعبر عن ولائنا وانتمائنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة.

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