البواردي: نستذكر عزيمة وإصرار الآباء المؤسسين

المصدر: (أبوظبي - وام)

قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع: إن ذكرى اليوم الوطني تمر علينا كل عام لنستذكر معها عزيمة وإصرار الآباء المؤسسين ووالدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الدولة وآمن وأيقن بفكرة الاتحاد، فصار الحلم واقعاً زاهياً واتحاداً مشرقاً بالنجاحات والإنجازات.

وأضاف البواردي في كلمة له بهذه المناسبة: «مضت مسيرة الاتحاد بمشيئة الله وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لتصل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلى مصاف الدول المتقدمة وصاحبة المبادرات الملهمة والسباقة في مجالات التسامح وصنع السلام وخدمة الإنسانية».

وقال معاليه: «نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني وبنجاح الإمارات في صنع نموذج يحتذى في مواجهة أزمة جائحة كورونا، حيث كانت سباقة في مواجهة هذه الجائحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الذي تميز بالمرونة الوطنية وسرعة استجابتها مرسخة بذلك مبدأ الإمارات الثابت في التكاتف والتعاون والأخوة ومد يد العون للبشرية جمعاء وفي الظروف كافة».

وأوضح أنه لعل مبادرة أوائل الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص حفل «أوائل الإمارات 2020» لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خير مثال على دعم القيادة لهذه الفئة التي أعطت الكثير في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف أنه في هذا اليوم نؤكد دور الإمارات الرائد في وضع الخطط التنموية المستقبلية الشاملة خلال الخمسين عاماً القادمة في مبادرة «الاستعداد للخمسين» لتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي ووضع محاور الخطة المئوية التنموية الشاملة.. كما أننا وبالرغم من كل التحديات التي يواجهها العالم، نفتخر بدخول الإمارات التاريخ كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي تطلق أول مسبار لتستكشف المريخ.

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