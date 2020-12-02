الزعابي: المناسبة تنمي قيم الانتماء والولاء

المصدر: (أبوظبي - وام)

قال معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة: يُشرّفني أن أرفع أصدق آيات التهنئة والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب دولة الإمارات.

وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة: تحمل هذه الذكرى المجيدة في طيّاتها دلالات حضارية ورمزية تاريخية عميقة، إذ تُجسّد تلاقي الإرادات الصادقة التي جمعت بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، والآباء المؤسّسين، رحمهم الله، لتُثمر تأسيس دولة الاتحاد، والمُضيّ بها نحو المستقبل لتُصبح اليوم من أوائل الدول فـي التنافسية العالمية، وتحتل مواقع مُتقدّمة في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية وجودة البُنى التحتيـة، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

وأكد معاليه أن المناسبة تُنمّي في نفوسنا قيَم الانتماء الوطني والولاء للقيادة.

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