نسيبة: إنجازات الإمارات سيُخلدها التاريخ بحروف من ذهب

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة في كلمة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة أن إنجازات الإمارات سيُخلدها التاريخ بحروف من ذهب.

وأضاف: «يأتي احتفالنا بالذكرى التاسعة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية ليُعلن عن قرب انتهاء عام الاستعداد للخمسين الذي شهد إنجازات إماراتية سيُخلدها التاريخ بحروف من ذهب، حيث تمكّنت الدولة من إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف كوكب المريخ، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وتحقيق الأرقام القياسية في قطاعات التعليم والثقافة وجودة الحياة والصحة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية وفقاً للمعايير العالمية.

ومضى معاليه:»غير أن هذا العام شهد إعجازاً على قدرة الإمارات في التفوق عالمياً في مواجهة جائحة كورونا وتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من الوباء وتقديم أكثر من 1328 طناً من المساعدات الغذائية والطبية إلى أكثر من 111 دولة، دعماً للجهود العالمية في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مع اتّخاذ إجراءات شجاعة وجريئة للمُحافظة على ركائز الاقتصاد الوطني تحقيقاً للسعادة، العدل والطمأنينة لمواطني الإمارات الحبيبة ولكافة المقيمين على أرضها الخيّرة«.

وأضاف:»نفتخر بأن الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين سيُشكل نقطة بداية الاستعداد للاحتفاء باليوبيل الذهبي في العام 2021، وانقضاء 50 عاماً استثنائية في مسيرة التنمية واستشراف المستقبل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، التي أبرزت قدرة الإمارات على الدوام في النجاح والتفوّق والريادة عندما يتعلّق الأمر بتحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتطوير.

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