خليفة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم قطاع الاتصالات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2020، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبحسب نص المادة الأولى: «تُستبدل بعبارة (الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات) عبارة (الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية)، وذلك أينما وردت في أي مادة من مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته، وفي أي تشريع اتحادي نافذ في الدولة.

ووفقاً للمادة الثانية تضاف إلى اختصاصات الهيئة الواردة في المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، الاختصاصات الآتية: اقتراح وإعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المتعلقة بالتطور الرقمي لحكومة الإمارات، بما يشمل الشبكات والأنظمة والبرامج والخدمات والمنصات الرقمية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واقتراح وإعداد الأدلة المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز