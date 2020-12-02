سعود المعلا: الإمارات تسابق الزمن لتحقق الصدارة العالمية

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل باليوم الوطني الـ 49 في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، لنستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل النتائج في إطار الاستراتيجية المنهجية للـ 50 عاماً القادمة.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني:«نستذكر في هذا اليوم القاعدة الاتحادية المتينة التي وضع خططها الشاملة الآباء المؤسسون،رحمهم الله، وفق رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى للاتحاد، وأخذ أبناؤه الأوفياء بنهجه وطموحاته التي اعتمدت على بناء الإنسان وفق خطة شاملة بعيدة المدى مدعمة بتلاحم شعبي وإرادة قوية جمعت بين الأصالة والمعاصرة لبلوغ آمال وتطلعات أبناء الوطن وأصبحت الإمارات اليوم تسابق الزمن لبلوغ أهدافها لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير».

وفيما يلي نص كلمة سموه: «في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49 لنستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل النتائج في إطار الاستراتيجية المنهجية للخمسين عاماً القادمة مستذكرين القاعدة الإتحادية المتينة التي وضع خططها الشاملة الآباء المؤسسون،رحمهم الله، وفق رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى للاتحاد، وأخذ أبناؤه الأوفياء بنهجه وطموحاته التي اعتمدت على بناء الإنسان وفق خطة شاملة بعيدة المدى مدعمة بتلاحم شعبي وإرادة قوية جمعت بين الأصالة والمعاصرة لبلوغ آمال وتطلعات أبناء الوطن وأصبحت الإمارات اليوم تسابق الزمن لبلوغ أهدافها لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير».

تطوير

وأضاف سموه:«لقد سعت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، إلى تطوير الأداء الحكومي وفق رؤية سموه لتحقيق التميز في قطاعات الخدمات كافة وتعزيز الاقتصاد وتأهيل القيادات الشابة لتأخذ دورها في تنفيذ المهام الوطنية للخمسين عاماً القادمة.

وفي إطار الفعاليات الاقتصادية ستستضيف إمارة دبي وعلى هامش إكسبو 2020 القمة العالمية للحكومات التي ستضم أكبر سوق عالمي للتجارب الحكومية بالإضافة إلى كونها أكبر منصة ستُعرض من خلالها الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية خلال السنوات القادمة وفق منظور اقتصادي عالمي حديث».

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