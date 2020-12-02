نهيان بن زايد: اتحاد مجيد عامر بالمحبة

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إنه مع استشراف اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 ونحن على أبواب عيد الاتحاد التاسع والأربعين نكون في بلدنا الغالي قد قطعنا شوطاً واسعاً من النقلات النوعية المتميزة، تدرجنا فيها على سلم المجد والحضارة وتصدرنا فيها مراكز متقدمة في مجالات متعددة في العلم، حيث انتشرت المدارس والمعاهد والمراكز والجامعات، ومراكز الدراسات والبحوث العلمية في مختلف التخصصات وفي الصحة.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: إن الأطباء المواطنين برعوا في ممارسة معظم التخصصات الطبية وتقدموا في معالجة الأمراض المزمنة، وساهموا إلى حد كبير في نشر أفضل البحوث وشاركوا بأكبر العمليات مستخدمين آخر مبتكرات التكنولوجيا من الأجهزة الحديثة وكذلك الحال في الصناعة.

وقال سموه «إننا ونحن على أعتاب العام الجديد على قيام الاتحاد فإننا نبارك تلك الأيادي الشجاعة التي جمعت قلوب الإمارات السبع تحت راية هذا الاتحاد المجيد العامر بالمحبة الوطنية الصادقة واليانع بثمار الخير التي غرس بذورها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، سنوات مضت في بناء أحدث دولة وأجملها حضارة وهي تتسم بأروع صور الازدهار والاستقرار والتقدم الإنساني».

قيادة

ولفت سموه إلى أن الاتحاد وبفضل القيادة الحكيمة المخلصة حقق نقلة نوعية مفصلية انطلقت في زمن لا يحسب في مراحل تاريخ تغيير الشعوب والأمم. ولكن الإرادة القوية والصلبة التي وفرتها حكمة قيادتنا الأمينة بمسؤوليتها أمام شعبها.

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