ولي عهد الشارقة: في الثاني من ديسمبر توحدت آمال شعب الإمارات

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أنه في الثاني من ديسمبر من عام 1971 تحقق حلم دولة الاتحاد الذي طالما راود مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، رحمهم الله، وتوحدت آمال وتطلعات شعب دولة الإمارات العربية المتحدة في تأسيس دولة حديثة تحت ظل راية واحدة يجمعهم المصير الواحد والرؤية نحو مستقبل واعد.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني: «نستذكر في اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات ما بناه المؤسسون والرغبة الصادقة في إعمار هذه الأرض الطيبة، ونزرع في نفوس الأبناء أن الوطن هو أغلى الثروات، والحفاظ على مكتسباته والسعي لتطويره والنهوض به من أجل المهمات حتى تستمر مسيرة العطاء».

وفيما يلي نص كلمة سموه: «في الثاني من ديسمبر من عام 1971 تحقق حلم دولة الاتحاد الذي طالما راود مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، رحمهم الله، وتوحدت آمال وتطلعات شعب دولة الإمارات العربية المتحدة في تأسيس دولة حديثة تحت ظل راية واحدة يجمعهم المصير الواحد والرؤية نحو مستقبل واعد.

بعزيمة لا تلين ورغبة صادقة في بناء دولة عصرية وتنمية الإنسان وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة له، لم تدّخر الدولة جهداً في بذل كل غال ونفيس لخدمة إنسان الإمارات والنهوض به ليكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً يخدم وطنه ومجتمعه».

وأضاف سموه: «ومضت الإمارات قدماً نحو التقدم والازدهار ونحو المستقبل الواعد حتى غدت الدولة اليوم في مصاف دول العالم في مؤشرات جودة الحياة».

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