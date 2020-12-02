خولة السويدي: يوم مشرق بزغ فيه نجم دولة وحدوية فتية

المصدر: أبوظبي - وام

هنأت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

وقالت سموها في كلمة له: «كانت أحلام الوحدة تراود فكر القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أمد بعيد وبمسعاه الحميد وجهده الدؤوب وبعد نظره مع كوكبة من إخوانه حكام الإمارات وبالنوايا الصادقة والمقاصد الخيرة النبيلة وترجمة لذلك الحلم الجميل وبأفكار حاملة للرؤية الثاقبة السديدة وبجهود جماعية موصولة وجادة ودراسة معمقة رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً في قصر الضيافة في إمارة دبي في الثاني من ديسمبر سنة 1971 فكان يوماً مشهوداً عزيزاً مشرقاً حبيباً إلى النفوس وبزغ نجم دولة فتية في صيغة وحدوية لتبدأ أعمال البناء والتنمية الشاملة ورسم مكانتها في المحافل الدولية وتوثيق علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة والصديقة بفعل الحكمة والروية في النظرة إلى التغيرات في العالم».

وأضافت سموها: «وتواصلت مسيرة البناء فتوفر السكن الكريم للمواطن وخدمات التعليم في المدارس والكليات والجامعات ومراكز البحث العلمي وبرامج البعثات الدراسية لدى دول مختلفة والرعاية الصحية في مستشفيات مؤهلة ومراكز صحية عمت البلاد واستقطاب الكفاءات العلمية والهندسية والأكاديمية والفنية لتعزيز التعليم في كل مراحله وتحديث النظم الإدارية والأخذ بالتقنيات الرقمية إلى جانب تعزيز دور المرأة في البناء والتنمية الأسرية بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وصولاً إلى إطلاق يوم المرأة الإماراتية».

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