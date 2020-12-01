سعيد بن محمد: الاحتفال باليوم الوطني يجسد حب وولاء شعب الإمارات لوطنه

المصدر: العين - وام

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان أن الاحتفال بمرور 49 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة هو دليل على مدى حب وانتماء هذا الشعب لوطنه والتأكيد على ولائه والتفافه حول قيادته التي سخرت كل الإمكانيات التي سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة لتحقيق الازدهار والتقدم لهذا البلد المعطاء. ودعا في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 إلى استشعار نعم المولى عز وجل العظيمة وعلى رأسها نعمة الاتحاد والأمن والطمأنينة والمحبة والتراحم والتسامح التي تسود بين أبنائه وتعزز كيانه روابط الأخوة والمصير المشترك.

كما دعا أبناء الإمارات الأوفياء إلى الإخلاص والوفاء للوطن وتسخير كافة الإمكانات والجهود للنهوض به تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد أن دولة الإمارات وعلى مدار تاريخها تحتفظ بوقفات وإنجازات تاريخية مهمة لقيادتها الرشيدة تعكس مدى اهتمامها وشغفها لكل ما فيه مصلحة وخير هذا الوطن الغالي وشعبه واستطاعت أن تضع لدولة الإمارات بصمتها في المحافل الدولية المختلفة وتعتلي مراكز متقدمة ومهمة في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات حتى أصبحت نموذجاً لدول وشعوب العالم.

وأشاد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان باهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالمواطن والحرص على تنشئته وتثقيفه فقد عملت جاهدة على توفير سبل العيش الكريم له وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة التي غطت جميع جوانب الحياة.

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