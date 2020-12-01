خليفة بن محمد: اليوم الوطني محطة مضيئة لدولتنا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية أن اليوم الوطني للدولة ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً. وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ49: «إن الثاني من ديسمبر كل عام، هو يوم تلاحم مشهود سطعت فيها شمس الإمارات فكانت محطةً مضيئة ومفخرة لأبنائها الذين يواصلون تجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومسيرتها الاتحادية المباركة التي جعلت من الوطن دولة متقدمة على الصعيد العالمي».

وأعرب عن اعتزازه بهذا اليوم المجيد الذي قـدّم للعالم المثل الأعلى في وحدة وترابط أبناء الإمارات، واعتزازهم بما أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من مسيرة الخير والعطاء، في صورة تعكس الإرادة والعزيمة والتجربة الفريدة في بناء دولة عصرية تعتبر مثالاً يحتذى نالت احترام وتقدير دول العالم.

وأشار إلى أن هذا اليوم البهيج يعيد إلى الأذهان ذكرى تأسيس روح الاتحاد، عندما توحّدت إرادة الآباء المؤسسين، وصدق عزمهم على إنشاء دولة فتية ذات هوية وطنية وقيم وأعراف إنسانية وتقاليد أصيلة لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد الشعب الإماراتي، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

وأضاف: «إن هذه المناسبة السنوية، يوم نداء واعتزاز حافل لحشد الطاقات والجهود والإمكانات للمضي قدماً في تمكين أبناء الإمارات ودفع طاقاتهم وتحقيق أحلامهم بعقول نهمة للمعرفة، شامخة للبنيان، توّاقة للعمل واستدامة النجاح وصناعة المستقبل بثقة وتفاؤل وثبات».

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