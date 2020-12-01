وزراء مصريون يهنئون الإمارات باليوم الوطني الـ49

المصدر: القاهرة - وام

هنأ عدد من الوزراء المصريين دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 معربين عن تمنياتهم للدولة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وتقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بخالص التهنئة والتحية لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ49، وأعرب عن أمله تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال: «إن هذه القيادة الرشيدة تستكمل مع رجال دولة الإمارات العربية المتحدة المخلصين مسيرتها ونهجها الذي أرساه قائدها ومؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم وقواعد الاعتدال والتعايش والانفتاح على العالم وثقافاته وحضاراته، داعياً الله العلي القدير لها بتحقيق مزيد من التقدم والرخاء، وأن تنعم الإمارات دائماً بالأمن والأمان وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لخدمة ورفعة شعبها الكريم».

وبدورها قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنية لها المزيد من التقدم والازدهار والرفعة. وقالت: «نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، باليوم الوطني الـ49 ونتمنى لها دوام التطور والتقدم والازدهار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز