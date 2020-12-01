رؤساء مؤسسات وهيئات أبوظبي: اليوم الوطني مناسبة للفخر والاعتزاز بالإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

‎أكد محمد سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 للدولة يمثل مناسبة وطنية عزيزةً على قلوبنا نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز الدور الرائد للمغفور له بإذن الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نهض بالوطن وأرسى دعائم مسيرة التقدم والازدهار التي نحياها اليوم، والتي تشهدها دولتنا في جميع المجالات التنموية.

‎وقال: «هذا النهج تواصل عليه السير قيادتنا الرشيدة التي جعلت من رفاهية الإنسان وجودة حياته محوراً لاستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة مئوية الإمارات 2071، إننا نحتفل باليوم الوطني الـ 49 وعيوننا تستشرف مستقبلاً زاهراً في الـ 50 عاماً القادمة، ‎نواصل فيها مسيرة المنجزات الحضارية لوطن جعلت منه قيادتنا الرشيدة في صدارة الأمم ‎وأرست معايير تنمية وطنية تتصدر مؤشرات التنافسية الدولية».

أفكار

ومن جانبه أكد الدكتور حمد عبد الله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، أهمية تزامن احتفالات اليوم الوطني الـ 49 للدولة مع عام الاستعداد للخمسين الذي يمثل مبادرة وطنية تتضافر فيها جهود مختلف فئات المجتمع للمشاركة بالأفكار والمقترحات والمبادرات في تصميم الخمسين المقبلة، مشيراً إلى أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات خلال نصف قرن مضى يمثل نموذجاً للتنمية البشرية والنهضة الحضارية.

حيث أعلت قيادتنا الرشيدة قيمة الإنسان، وجعلت منه محوراً لنهضة الوطن منذ انطلاق مسيرته على يد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من بناء الإنسان ركيزة لهذه النهضة التي نفاخر بها الأمم.

أسعد شعب

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «‎اليوم الوطني الـ49 للدولة مناسبة وطنية هامة، نقول فيها شكراً من أسعد شعب إلى قيادة الوطن.

ونجدد من خلالها تأكيدنا على المضي قدماً على نهج الآباء المؤسسين لتعزيز وترسيخ مؤسسات الاتحاد وحماية مكتسباته وإبراز الولاء والانتماء للوطن، وإعلاء القيم وإبراز الهوية الوطنية وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء راية الوطن وشأنه، مستلهمين تراث الآباء والأجداد».

تهان

ورفعت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة.

‎وقالت: «يحلّ اليوم الوطني هذا العام ودولتنا في صدارة دول العالم في كثير من المجالات، مثبتة قدرتها في المجالات التعليمية والعملية والصناعية والأهم صناعة المستقبل، استطاعت الإمارات أن تواجه «كوفيد 19» الذي هدد العالم، بحكمة قادتها وشيوخها وتعاون شعبها والمقيمين على أرضها، ولم يأت هذا الأمر من فراغ وإنما من حب وقيم غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين بنوا نهضة الدولة وحققوا تطلعات شعب الإمارات نحو الوحدة والاتحاد».

قفزة فريدة

وأعربت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، عن اعتزازها وأبناء الوطن وفخرها بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من قفزة فريدة واستثنائية في تقدمها وتطورها وقيادتها للعالم بمبادئها الثابتة وسياستها المتوازنة القائمة على مبادئ التسامح والتعايش والسلام حتى أصبحت اليوم أنموذجاً يُحتذى عالمياً.

حيث أرست الإمارات منذ عهد مؤسسها ومهندس نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن كان معه من الرجال المخلصين مبادئ التعاون والوئام ونبذ العنف والتطرف، وهو النهج الذي سارت عليه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

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